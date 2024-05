Drei Nachwuchstalente des Schwimmvereins Blau-Weiß Pirmasens haben sich für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am zweiten Juni-Wochenende in Bad Kreuznach qualifiziert.

Beim 44. Internationalen Schwimmfest in Grünstadt kraulte die 13-jährige Stella Dubois die 800 Meter Freistil in 11:00,64 Minuten und unterbot damit die Norm deutlich. Die 14-jährige Leni Herrmann und die 16-jährige Chiara Dubois dürfen über 400 Meter Lagen ebenfalls bei den Landesmeisterschaften starten. „Die 400 Meter Lagen sind eine sehr anspruchsvolle und anstrengende Strecke, und die beiden Mädels schwammen diese Strecke mit Bravour“, betonte Trainerin Mirjam Semmet. Emilie Seither (15) belegte bei all ihren acht Starts in Grünstadt Podiumsplätze. Erste Jahrgangsplätze erreichten Sofia Marlene Berger (10), Finn Hoffmann (11), Liv Mann (8), Marie Deisroth (8) und Selina Weber (22).