Das Städtische Krankenhaus Pirmasens beendet den Besucherstopp. Ab Samstag, 26. November, öffnet das Klinikum wieder für Besucher. Laut einer Mitteilung gelten dann folgende Regeln: Erlaubt ist je Patient ein Besucher für eine Stunde je Tag. Besuchszeiten von 14 Uhr bis 18 Uhr täglich, letzter Einlass um 17 Uhr. Besucher und Begleitpersonen von Patienten (auch Geimpfte und Genesene) dürfen das Haus ausschließlich mit einem tagesaktuellen, qualifizierten Testnachweis betreten. Der Testnachweis ist unaufgefordert bei der Eingangskontrolle im Krankenhaus vorzuzeigen. Am Standort Pirmasens befinden sich zwei qualifizierte Teststellen direkt vor dem Haupteingang und am Besucherparkplatz.  Das Betreten des Krankenhauses und der Aufenthalt im Haus ist nur mit FFP2-Maske gestattet. Auf der Wöchnerinnenstation ist neben dem Vater ein weiterer Besucher zugelassen. Besucher, die an Covid-19 erkrankt sind oder unter Erkältungssymptomen leiden, ist der Zutritt zum Krankenhaus nicht erlaubt.

Besondere Regeln zählen bei Besuchen auf den psychiatrischen Stationen. Hier sind die Besuchszeiten von 14 Uhr bis 17 Uhr. Erlaubt ist je ein Besucher für eine halbe Stunde je Tag. Telefonische Terminvereinbarung auf der jeweiligen Station ist zwingend erforderlich.

Abweichende Regeln gelten ebenfalls für die Intensivstation. Hier sind die Besuchszeiten 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Erlaubt ist je ein Besucher für eine halbe Stunde am Tag.

Firmenrepräsentanten und Handwerker dürfen das Haus ausschließlich mit gültigem Testnachweis und FFP2-Maske betreten.