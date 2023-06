Die traditionsreiche Kinderschuhmarke Lurchi wird zukünftig mit der Pirmasenser Supremo Shoes & Boots GmbH zusammenarbeiten. Lurchi soll hierbei auch künftig konsequent als Fachhandelsmarke fortgeführt werden. Der Schuhgroßhändler übernimmt zur Frühjahr/Sommer-Saison 2024 den Vertrieb der Marke mit dem Namen der legendären Werbefigur, die seit Generationen bequeme und stylische Kinderschuhe für Mädchen und Jungen anbietet. Um größte Kontinuität in der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel und in der Kollektionsgestaltung zu gewährleisten, ist für die Kollektion, den Vertrieb und die Markenführung weiterhin das bestehende Lurchi-Team unter Führung von Ralf Balonier und Michael Eckford verantwortlich.

Mit Lurchi baut Supremo sein Markenportfolio weiter aus. Das Unternehmen, das 1997 von Walter G. Weichhart und dessen Sohn Walter Johann Weichhart gegründet wurde, zählt europaweit zu den führenden Schuhlieferanten. Die schuhspezifische Infrastruktur am Standort Pirmasens, kooperierende Leisten- und Sohlenmodellbauer und das Know-how der Supremo-Mitarbeiter haben hierzu maßgeblich beigetragen und bilden das Fundament des Erfolgs. In den ersten Jahren nach der Gründung vertrieb Supremo ausschließlich die gleichnamige Eigenmarke. Seit 2013 ist das Unternehmen im Schuhbereich Lizenznehmer der Marken Tom Tailor und Tom Tailor Denim. Gemeinsam mit der in Hongkong ansässigen Schwesterfirma Supremo Oriental werden pro Jahr mehr als acht Millionen Paar Schuhe verkauft. Die Damen-, Herren- und Kinderschuhe sind im Einstiegs- und Mittelpreissegment angesiedelt.

Lurchi bietet seit 1949 eine große Auswahl an Kinderschuhen an, die vor allem wegen ihrer Bequemlichkeit geschätzt werden. Die Schuhe mit flexiblen, rutschfesten Sohlen werden traditionell aus hochwertigen Materialien gefertigt. Typisch für die Schuhe sind verspielte Details, wie bunte Muster, Nieten oder auch flauschige Bommel.