Beim Klimaschutz werden große Hoffnungen auf Wasserstoff als grüner Energieträger gesetzt. Die Stadt Pirmasens will mit dem Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) bei dieser Zukunftstechnologie ganz vorne mitspielen. Schon 2022 könnte eine Wasserstoffelektrolyse in Betrieb gehen. Das Land hat dafür 3,2 Millionen Euro zugesagt. Jetzt hängt es am Bund.

Überall in Deutschland wird an Projekten zur Erzeugung von Wasserstoff aus überschüssigem Wind- oder Solarstrom gearbeitet. Riesenanlagen sind in Norddeutschland geplant,