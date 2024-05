Die Sechziger Jahre waren für Pirmasens ein goldenes wie prägendes Jahrzehnt. Der Wiederaufbau wird weitgehend abgeschlossen, die im Zweiten Weltkrieg zu 90 Prozent zerstörte Innenstadt hat ein modernes Gesicht erhalten. Die lokale Wirtschaft brummt, es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. In der Schuhindustrie stehen 32000 Menschen in Lohn und Brot und produzieren 60 Millionen Paar Schuhe pro Jahr. Der FKP klopft mehrfach an das Tor zur Bundesliga und die Messe für Schuhfabrikation manifestiert ihren Ruf als internationale Leitmesse.

Grundlage der Zeitreise, die auf mehr als 40 Schautafeln im Stadtmuseum präsentiert wird, bildet der fotografische Nachlass von Helmut Grüny (1931-2014). Der Autodidakt – er hatte sein Hobby zum Beruf gemacht – war zunächst freier, ab 1958 festangestellter Mitarbeiter der Pirmasenser Zeitung. Der streitbare Sozialdemokrat hat Zeit seines Lebens die Entwicklung seiner Heimatstadt mit Wohlwollen, aber auch mit konstruktiver Kritik begleitet. In seiner mehr als vier Jahrzehnte dauernden Laufbahn fertigte er über 100.000 Bilder. Als Pressefotograf dokumentierte Grüny die gesamte Palette des Stadtgeschehens – von Politik und Wirtschaft bis hin zu Sport, Gesellschaft und Kultur.

Vortrag zur Eröffnung

Zur Eröffnung der Sonderausstellung hält Stadtarchivarin Heike Wittmer am Samstag, 8. Juni, 18 Uhr, im Landgrafensaal des Alten Rathauses einen Vortrag. Die unterhaltsame Bilderreise der Ausstellung wird durch Schlagzeilen und Zeitungsausschnitte jener Jahre verortet. So entsteht ein eindrucksvolles Bild des Alltagslebens auch des Wandels im Stadtbild. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

Die Einrichtung ist jeweils dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 2,50 Euro, Kinder und Schüler haben freien Eintritt.