In Pirmasens sind die ersten Bezahlkarten an ankommende Flüchtlinge verteilt worden. Für Oberbürgermeister Markus Zwick ist die Socialcard genannte Bezahlkarte ein weiterer Baustein für eine möglichst schnelle Integration von Flüchtlingen in die Stadtgesellschaft. Mit dem speziellen „Pirmasenser Weg zur Integration“ erhalten ankommende Flüchtlinge gleich vom ersten Tag an besondere Unterstützung bei der Suche nach Arbeit und Hilfe zur Integration.

