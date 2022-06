Auf Florian Bilic (29) warten neue Herausforderungen. Der Pirmasenser CDU-Kommunalpolitiker wird zum 1. Februar in Neustadt als Hauptgeschäftsführer beim Pfälzerwaldverein anfangen. Eine entsprechende Information der RHEINPFALZ hat Bilic bestätigt. Seit etwas mehr als zehn Jahren arbeitet er im Pirmasenser Dienstleistungszentrum der Industrie- und Handelskammer. Dort ist der Betriebswirt Ansprechpartner für Existenzgründer. Neben seinem Engagement für das Pirmasenser Hospiz wurde Bilic einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, weil er sich in Nachfolge von Anita Schäfer (CDU) um das Direktmandat im Wahlkreis Pirmasens bei der vergangenen Bundestagswahl beworben hatte. Allerdings konnte er sich nicht gegen Angelika Glöckner (SPD) durchsetzen, die den Wahlkreis erstmals seit vielen Jahren wieder für die SPD eroberte. Beim Pfälzerwaldverein tritt Bilic die Nachfolge von Bernd Wallner an, der im kommenden Jahr in die passive Phase seiner Altersteilzeit tritt. Bilic sagte der RHEINPFALZ, dass er seit diesem Jahr Mitglied im Pfälzerwaldverein Starkenbrunnen sei. Das Thema Wandern interessiere ihn jedoch schon länger. Als CDU-Politiker vertritt er die gleiche Meinung wie der Pfälzerwaldverein: keine Windkraft in entscheidenden Regionen des Pfälzerwalds. Bilic sagte, der Pfälzerwaldverein mit seinen Ortsgruppen stehe vor vielen Herausforderungen. Unter anderem nannte er die Modernisierung des Vereins. Dabei gelte es, Traditionelles (wie den Hüttenbetrieb) zu bewahren und gleichzeitig den Generationswechsel zu meistern. Als hauptamtlicher Mitarbeiter sehe er seine Aufgabe darin, die ehrenamtlichen Mitglieder zu unterstützen. Sein Mandat im Pirmasenser Stadtrat will Bilic weiterhin ausüben.