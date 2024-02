Die 29. Ausgabe des Parksong Spezial findet am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr, im Pirmasenser Begegnungszentrum Mittendrin statt. Wie schon bei der Ausgabe im Dezember 2023 ist mit Be Saits wieder nur eine Band am Start.

Normalerweise spielen bei der Reihe Parksong stets zwei Formationen oder zwei Solisten. Da der letzte Auftritt von Be Saits im Juli vergangenen Jahres auf eine überwältigende Resonanz stieß, entschloss sich Parksong-Organisator Klaus Reiter dazu, dem Akustik-Trio einen kompletten Konzertabend zur Verfügung zu stellen.

Be Saits wurde 2015 gegründet und hat auch schon bei Parksong in Kuchems Brauhaus in Pirmasens das Publikum überzeugt. Die Formation aus dem saarländischen Homburg mit Sängerin Beate Bosle und den beiden Gitarristen und Sängern Stefan Buhl und Josef Daubaris bringen es zusammen auf mehr als 80 Jahre Bühnenerfahrung. Im Repertoire befinden sich Rock- und Pop-Klassiker von Interpreten wie den Beatles, Queen und den Eurythmics. Aber auch Deutschsprachiges Liedgut von Bap, Heinz-Rudolf Kunze und Herbert Grönemeyer wird serviert.

Western- und Konzertgitarre

Die Songs werden nicht einfach nur kopiert, sondern stets in eigenwilliger Manier mit neuen Arrangements versehen, sprich spannend interpretiert. Die Spezialität der Band ist das selten vorkommende Zusammenspiel einer Western- und einer Konzertgitarre oder anders ausgedrückt, der spezifische Klang, den Stahl- und Nylonsaiten erzeugen. Zudem besticht der dreistimmige Satzgesang. Der Eintritt ist frei, Hutsammlung.