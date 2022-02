521 positive Corona-Testergebnisse, so viele wie nie zuvor an einem Tag, sind bis Freitagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Derzeit gelten 2688 Menschen im Gesundheitsamtsbezirks als infiziert.

Positiv getestet wurden zwei Kinder in der Kindertagesstätte Spatzennest in Bechhofen, eine Betreuungskraft im Kindergarten St. Katharina in Leimen, eine Betreuungskraft im Kindergarten St. Elisabeth in Hauenstein, ein Kind in der Kindertagesstätte Abenteuerland in Petersberg, je eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Pfiffikus Erlenbrunn, im Paulushort und im St. Anton-Kindergarten in Pirmasens sowie je eine Betreuungskraft und ein Kind in den Kindertagesstätten Fuchslöcher und Wallstraße in Zweibrücken.

Kinder und Lehrer an Grundschulen betroffen

Ihr positives Testergebnis erhielten eine Lehrkraft und eine Schülerin der Grundschule Hornbach, eine Lehrkraft der Grundschule Münchweiler, ein Schüler der Grundschule Obernheim-Kirchenarnbach, ein Schüler der Grundschule Ruhbank in Pirmasens, zwei Schüler und drei Schülerinnen der Grundschule Thaleischweiler und je ein Schüler der Grundschulen Breitwiesen und Rimschweiler in Zweibrücken.

Neue Fälle an den weiterführenden Schulen betrafen einen Schüler der Käthe-Dassler-Realschule plus sowie einen Schüler und eine Schülerin des Leibniz-Gymnasiums in Pirmasens, je einen Schüler der Realschule plus in Rodalben und der IGS Thaleischweiler-Fröschen, sowie eine Schülerin der Mannlich-Realschule plus und einen Schüler der BBS in Zweibrücken.

Im Seniorenpark Hinterweidenthal wurde eine Pflegekraft und drei Bewohnerinnen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Die Sperrung für Besucher im betroffenen Wohnbereich des Haus Kana in Zweibrücken wurde bis zum 18. Februar verlängert.

20 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern

Stand Freitag waren 20 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Davon wurde ein Patient auf der Intensivstation behandelt. Sechs Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion befinden sich ebenfalls in den Krankenhäusern, davon wird einer auf der Intensivstation behandelt. Das Krankenhaus Zweibrücken nimmt Corona-Patienten innerhalb eines Verbundes in Landstuhl stationär auf. In Zweibrücken sind in der Regel lediglich die intensivmedizinisch zu behandelnden Patienten hospitalisiert.

Landesweit ist die Hospitalisierungsinzidenz leicht auf 6,09 gesunken. Obwohl die Infizierten-Fallzahlen sprunghaft gestiegen sind, steigt die Anzahl der Hospitalisierungen nur langsam. Das spricht dafür, dass die vorherrschende Omikron-Variante seltener zu schweren Krankheitsverläufen führt. In der vergangenen Woche hat sich das Infektionsgeschehen über die Altersgruppen verteilt, die Fünf- bis 14-Jährigen sind immer noch am stärksten betroffen, mittlerweile gibt es aber wieder vermehrt Fälle unter den über 80-Jährigen.

Inzidenzen über 1000er-Marke

Von den 2688 Corona-Infizierten leben in Pirmasens 631 (120 neue Fälle), in Zweibrücken 629 (+149) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 177 (+28), Hauenstein 160 (+21), Pirmasens-Land 153 (+23), Rodalben 218 (+46), Thaleischweiler-Wallhalben 291 (+50), Waldfischbach-Burgalben 153 (+37) und Zweibrücken-Land 276 (+47).

Erstmals hat der Landkreis Südwestpfalz die 1000er-Marke bei der Inzidenz überschritten, sie liegt bei 1086. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenz für Pirmasens mit 1162 und für Zweibrücken 1329 an.