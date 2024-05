Am Pfingstmontag gastiert der Organist Christian von Blohn in der katholischen Kirche St. Laurentius in Dahn. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Christian von Blohn, 1963 in Homburg geboren, schloss im Jahr 1987 sein Musikstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik in Saarbrücken mit dem A-Examen für Kirchenmusik (Chor- und Orchesterleitung bei Volker Hempfling und Dieter Loskant) und dem Diplom für Musikerziehung, Hauptfach Orgel, ab. Daneben studierte er Klavier bei Kurt Schmitt und Klavier-Kammermusik bei Walter Blankenheim und Jean Micault sowie Cembalo bei Martin Galling. Anschließend setzte er seine künstlerische Ausbildung in der Schweiz am Conservatoire de Lausanne fort. 1991 wurde er mit dem Premier Prix de Virtuosité ausgezeichnet. Danach folgten weitere Studien an der Musikakademie in Basel und dem Mozarteum in Salzburg sowie an der Royal School of Church Music in Großbritannien.

Seit 1993 ist Christian von Blohn als Dekanatskantor für das Bistum Speyer tätig und betreut heute die beiden St. Ingberter Pfarreien St. Hildegard und St. Josef musikalisch. Außerdem ist er mit der Leitung der dortigen Abteilung des Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institutes betraut.

Leiter des Collegium Vocale

Mit dem von ihm ins Leben gerufenen Collegium Vocale Blieskastel bringt von Blohn seit 25 Jahren geistliche Musik verschiedenster Stilrichtungen zur Aufführung. Daneben hat er nach Unterrichtstätigkeiten an den Hochschulen von Karlsruhe, Trossingen und Mannheim seit einigen Jahren einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Saar inne. Eine rege Konzerttätigkeit führt ihn regelmäßig durch ganz Europa, hinzu kommen zahlreiche CD-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen.

Karten

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Telefon: 06391 9196222, unter rheinpfalz.de/ticket; telefonisch beim RHEINPFALZ-Ticket-Service, 0631 37016618, und an der Abendkasse – etwa 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung.