Was lief in den vergangenen fünf Jahren gut, was lief nicht gut in Pirmasens? Die RHEINPFALZ hat die Spitzenkandidaten der Parteien, die bei der Stadtratswahl erneut antreten, um eine Bilanz gebeten. Alle sind froh über den Schuldenschnitt, doch wird auch deutliche Unzufriedenheit laut.

CDU, FWB, FDP und Grüne bilden im Pirmasenser Stadtrat eine Koalition. „Die Zusammenarbeit lief aus unserer Sicht meist positiv“, vermeldet Steven Wink für die FDP.