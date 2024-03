Schon wieder feiert die Badminton-Spielgemeinschaft BT Pirmasens/PBC Münchweiler.

Eine Woche nach dem Titelgewinn der ersten Mannschaft der SG Pirmasens/Münchweiler in der Badminton-Verbandsliga wurde das zweite SG-Team Meister der Bezirksliga Süd. Die Truppe um Mannschaftsführer Michael Holowacz gewann auch das Nachholspiel beim ASV Waldsee III locker mit 7:1 und hat somit vor dem letzten Spieltag einen uneinholbaren Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger TuS Neuhofen III. Die SG II erreichte bisher in 15 Partien 14 Siege, unterlag nur in Neuhofen.