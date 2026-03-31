Das lange Wochenende über die Osterfeiertage ist eine gute Gelegenheit, um durch die Pirmasenser Museen zu schlendern. Was geboten wird.

Kulturell hat mancher große Geist in Pirmasens seinen Anfang genommen. Den beiden bedeutendsten Söhnen der Stadt sind zwei Dauerausstellungen im Forum Alte Post gewidmet. Auch ein Besuch des Stadtmuseums kann über Ostern eine Option sein.

Heinrich Bürkel, geboren 1802, fertigte schon als Kind in der Hauptstraße seine ersten Zeichnungen an und avancierte später in München zum gefeierten Künstler. Rund 40 seiner Ölgemälde und Zeichnungen aus der Zeit des Biedermeier und der frühen Moderne sowie eine Auswahl seines grafischen Werks sind im Kulturzentrum zu sehen. In sieben chronologisch und thematisch geordneten Sektionen zeigt die Schau einen konzentrierten Querschnitt durch das Schaffen des Malers, der 1869 in München verstarb.

Dem Helden der Avantgarde widmet die Stadt mit dem Hugo-Ball-Kabinett einen angemessenen Platz im Nordflügel des Forums Alte Post. In der interaktiven Dauerausstellung erhalten Besucher auf besondere Weise einen Überblick über Leben und Wirken des großen Stadtsohnes. Auf knapp 180 Quadratmetern und in drei ineinander übergehenden Räumen sind zahlreiche Fotografien, Grafiken, Texte und Zeitungsartikel von und über Hugo Ball (1886-1927) zusammengetragen worden. Einzelne Themen der Ausstellung beleuchten unterschiedliche Prinzipien des Lautgedicht-Pioniers und Wissenswertes zu Dada als Gesamtkunstwerk mit Aspekten wie Kindlichkeit, Zufall und Musik vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs.

Abi-Shek-Ausstellung über Tierlegenden

Aktuell ist im Forum Alte Post außerdem die viel beachtete Sonderausstellung „Tierlegenden“ zu erleben. Gezeigt werden bis einschließlich 11. April 2026 Werke des Künstlers Abi Shek sowie eine Auswahl an Grafiken aus der Sammlung des Kunstmuseums Reutlingen. Im Mittelpunkt der Schau stehen vor allem Druckgrafiken, insbesondere Holzschnitte. Darüber hinaus sind auch Tuschezeichnungen und Radierungen zu sehen, die das Spektrum grafischer Ausdrucksformen erweitern. Im Fokus stehen Darstellungen von Vögeln, Säugetieren und Reptilien. Mit seinen Tierdarstellungen greift der in Stuttgart lebende Künstler Abi Shek gesellschaftliche Themen auf, ohne feste Deutungen vorzugeben. Daher bleiben seine Werke bewusst ohne Titel – so können Betrachter eigene Deutungen entwickeln.

Im Stadtmuseum Altes Rathaus gewährt die Ausstellung „Wald, Schloss, Schuh“ Besuchern spannende Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Siebenhügelstadt. Im ersten Obergeschoss können Interessierte anhand zahlreicher Exponate die Entwicklung der Stadt in der Vor- und Frühgeschichte bis hin zur Landgrafenzeit entdecken. Die Zeit ab der französischen Revolution wird im ersten Untergeschoss lebendig. Das Scherenschnittkabinett widmet sich der Künstlerin Elisabeth Emmler. Die Pirmasenserin schuf filigrane Papierkunstwerke, die es an Ausdrucksstärke eindeutig mit dem klassischen Medium „Malerei“ aufnehmen können. Weit über 300 Schnitte befinden sich im Depot des Stadtarchivs. Ein Kaleidoskop ihres Schaffens, darunter Porträts, Pflanzenstudien, Landschaftsbilder und Märchenszenen, ist im Alten Rathaus zu sehen.

Öffnungszeiten

Das Forum Alte Post ist über Ostern – von Karfreitag, 3. April, bis Ostersonntag, 5. April – jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Ostermontag, 6. April, ist das Kulturzentrum geschlossen. Weitere Informationen im Internet unter www.forumaltepost.de.



Das Stadtmuseum Altes Rathaus ist am Karsamstag, 4. April, sowie am Ostersonntag, 5. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Karfreitag und Ostermontag bleibt die Einrichtung geschlossen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.pirmasens.de/stadtarchiv. .