Feierlaune herrschte am Montagmorgen in der Exerzierplatzstraße: in den Räumen des ehemaligen Modehauses Knüttel eröffnete die LBS offiziell ihre neue Geschäftsstelle.

Gefeiert wurde nicht nur wegen des nun gegenüber dem alten Domizil in der Schloßstraße deutlich verbesserten Raumangebots, auch die Tatsache, ein Rekordjahr hinter sich zu haben, hob die Stimmung. „Selbst die größten Optimisten haben nicht geglaubt, dass das Bauspargeschäft so reüssiert“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der LBS Südwest, Uwe Wöhlert, erfreut. Man habe deshalb auch langfristig gemietet und hege nicht die Absicht, sich zurückzuziehen. Sparkassen-Vorstand Jürgen Keiper begrüßte den Umzug, durch den die LBS nochmals um einige Meter näher an die Sparkasse rücke, bemerkte er augenzwinkernd. Dass das Kooperationsmodell von Bank und LBS einen Erfolg für beide Seiten darstelle, bestätigte auch Bezirksdirektor Torsten Unverzagt, der sich stolz auf sein Team zeigte und sich darüber freute, das Angebot nun in heller, moderner Atmosphäre bereitstellen zu können. Auf rund 125 Quadratmetern stehen ein Empfangsbereich und abgetrennte Beratungsräume zur Verfügung, die die Service- und Beratungsqualität verbessern sollen.