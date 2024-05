Die Zeiten, in denen Vorstände der Wasgau AG über Jahrzehnte die Treue hielten sind vorbei. Das muss aber kein Schaden sein.

Sechs Jahre sind keine lange Zeit. Allerdings gab es währenddessen immer wieder Stimmen, die nicht damit gerechnet haben, dass Ambroise Forssman-Trevedy überhaupt so lange bei der Wasgau bleibt. Es gehört zu den üblichen Marketingfloskeln, wenn die Wasgau AG verbreitet, dass alle Bereiche, die der Manager verantwortete, „hervorragend aufgestellt sind“. Aber in der Tat steht der Lebensmittelhändler mit seinen über 70 Filialen vergleichsweise gut da. Die Wasgau AG vermeldet für 2023 einen Rekordumsatz von 630 Millionen Euro. Das Ergebnis liegt bei 10,3 Millionen Euro. Wenn die Hauptversammlung kommende Woche zustimmt, erhalten die Aktionäre zwölf Cent pro Aktie. In die Amtszeit von Forssman-Trevedy fallen die prägenden Corona-Jahre. Der französischstämmige Manager hat den Konzern gut durch diese herausfordernde Zeit geleitet. In seine Ära fällt zudem der Bau der neuen Großbäckerei in Winzeln sowie zahlreiche Um- und Neubauten. Nach allem, was sich als Außenstehender sagen lässt, hat er die Wasgau gut aufgestellt. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit für frischen Wind an der Konzernspitze. Die Wasgau AG vertraut dabei auf drei bewährte Kräfte. Eine kluge Entscheidung.