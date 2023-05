Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nie war Lukas Hoffmann besser als in der abgebrochenen Corona-Saison. In der Fußball-Landesliga West erzielte der Stürmer des FC Fehrbach 20 Treffer in 19 Spielen und war damit die Nummer eins der Torjägerliste. Nebenbei ist er Trainer in einer anderen Sportart.

Der „typische Neuner“, wie ihn Fehrbachs Spielleiter Christof Lorett charakterisiert, ließ renommierte Spieler wie Alexander Bambach (19/Baumholder), Niklas Kupper (16/Hauenstein),