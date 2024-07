Das war nix. Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg scheidet in der Qualifikation von Belgien vorzeitig aus.

Spa-Francorchamps (dpa) - Nico Hülkenberg hat eine enttäuschende Formel-1-Qualifikation in Belgien erlebt. Bei leichtem Regen schied der Haas-Routinier auf dem Kurs in Spa-Francorchamps bereits in der ersten K.o.-Runde aus. Hülkenberg kam nicht über Position 16 hinaus. Im Abschlusstraining war der 36-Jährige noch Zwölfter geworden.