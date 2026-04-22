Der SVH ist aktuell Zweiter in der Landesliga. Wegweisend im Titelrennen könnte das schwere Spiel beim SV Rodenbach sein. Peter Seibel sprach mit dem besten SVH-Torschützen.

Herr Bißbort, vergangenen Sonntag ist Ihr Team nach 88 Minuten zu Hause gegen Bedesbach-Patersbach mit 1:0 in Führung gegangen. Trotz Überzahl musste Hermersberg in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Wie konnte das passieren?

Wir hatten zuvor einige Chancen, die wir nicht genutzt haben. Nach der Roten Karte für Bedesbach hatten fast nur wir den Ball. In der betreffenden Situation haben wir uns nach einem langen Einwurf nicht gerade clever angestellt. Eigentlich darf das nicht passieren.

An der Tabellenspitze geht es aktuell sehr eng zu. Vier bis fünf Teams kämpfen um die ersten beiden Ränge. Wo sehen Sie Ihre Mannschaft am Saisonende?

(lacht) Das entscheidet sich in den nächsten fünf Spielen. So wie wir in den letzten Wochen gespielt haben, kann es für ganz vorne reichen. Wenn ich aber das Spiel vom vergangenen Wochenende nehme, wird es dagegen schwierig. Da müssen wir ganz klar eine Schippe drauflegen.

Sie selbst sind mit bislang 14 Treffern bester Torschütze Ihres Teams. Warum läuft es in dieser Runde so gut?

Das kann ich gar nicht so genau sagen. Vorige Saison habe ich auch zwölfmal getroffen. Da ich bisher weder krank noch verletzt war, bin ich vielleicht etwas fitter. Einige Male stand ich gut, und ich habe auch Elfmeter geschossen.

Sind Sie lieber als Mittelstürmer oder im Mittelfeld unterwegs?

In den vergangenen Wochen habe ich ganz vorne gespielt. Aber ich bin auch gerne eine Position dahinter auf der Zehn unterwegs. Grundsätzlich ist es mir aber egal.

Der nächste Gegner, der SV Rodenbach, hat 25 seiner 37 Punkte zu Hause geholt – unter anderem sieben Zähler gegen die Spitzenteams aus Baumholder, Hauenstein und Meisenheim. Was erwarten Sie in Rodenbach?

Ohne Frage wird das ein ganz schweres Auswärtsspiel. Aber wir stehen an erster Stelle der Auswärtstabelle und haben auch in Hauenstein gewonnen, das zu dem Zeitpunkt das beste Heimteam war. Wenn alle an die 100 Prozent ihres Leistungsvermögens kommen, kann es klappen. Wenn nicht, wird es schwierig.

Wäre Hermersberg für einen Aufstieg in die Verbandsliga gerüstet?

Es wäre ja weitgehend die gleiche Mannschaft, die vor drei Jahren schon bewiesen hat, dass sie in der Verbandsliga bestehen kann. Die Mannschaft bleibt zusammen, zudem verstärkt uns Lennart Vogt (früher Ober- und Verbandsligaspieler beim FK Pirmasens, jetzt TSC Zweibrücken, die Redaktion). Daher glaube ich schon, dass wir in der Verbandsliga mitspielen könnten.

ZUR PERSON

Lukas Bißbort arbeitet in Pirmasens und wohnt mit seiner Freundin in Contwig. Der heute 26-jährige Polizeibeamte begann beim FC Höheischweiler mit dem Fußballspielen. In der C-Jugend kam er zum FK Pirmasens. Im Januar 2019 wechselte der Offensivspieler aus der U19 des FKP zur SG Rieschweiler. 2022 zog Bißbort weiter zum SV Hermersberg, für den er auch zwei Spielzeiten in der Verbandsliga aktiv war. Auch für die kommende Runde hat Bißbort dem SVH zugesagt.



LANDES-/BEZIRKSLIGASPIELE

Landesliga: SF Bundenthal - SV Hinterweidenthal (Sonntag, 15 Uhr), SV Rodenbach - SV Hermersberg, SG Rieschweiler - SC Hauenstein (beide Sonntag, 15.30 Uhr)