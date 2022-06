Lukas Bath ist das neue Gesicht des Pirmasenser Jugendbüros, das durch eine Neustrukturierung nun beim Pakt für Pirmasens angesiedelt ist. Künftig wird Bath im Jugendbüro als Schnittstelle zwischen Haupt- und Ehrenamt in der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit fungieren.

„Das Thema Jugendarbeit war schon immer wichtig für mich“, erklärt Bath. Der 28-Jährige hat sich bereits in seiner Kindheit als Mitglied im Jugendstadtrat für die Belangen von jungen Menschen in Pirmasens eingesetzt. Heute vertritt er den Tanzclub „Silbercasino“ im Stadtjugendring. Gemeinsam mit seiner Verlobten Lena Kästner hat er zum ersten Mal in der rund 50-jährigen Vereinsgeschichte Jugendarbeit aufgebaut. Rund 15 Kinder und Jugendliche trainieren momentan im „Silbercasino“. Darüber hinaus wirkt Bath als Betreuer bei CVJM-Freizeiten mit und ist Inhaber der Jugendleiter-Card.

Gegen vier Mitbewerber durchgesetzt

Bath löst Thorsten Kuntz in seinem Amt als Jugendbüroleiter ab. Im Bewerbungsverfahren habe sich der 28-Jährige gegen vier Mitbewerber durchgesetzt. Kuntz habe sich beruflich fortgebildet und neue Aufgaben im Amt für Jugend und Soziales übernommen, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick. Jetzt sei Bath Ansprechpartner für alle Belange der Jugendvereine und -verbände und bilde gleichzeitig die Geschäftsstelle des Stadtjugendrings. Zu den Aufgaben des Jugendbüros gehören unter anderem die Planung, Organisation und Durchführung des städtischen Kinderspieltags in Kooperation mit dem Stadtjugendring.

Durch die enge Vernetzung der Akteure und Organisationen erreiche das Jugendbüro eine Vielzahl von Mitwirkenden in der Jugendarbeit. „Mit den rund 65 Vereinen und Verbänden im Stadtjugendring gelangen wir an rund 7000 Mitglieder“, erklärt Michael Fuhrmann, Vorsitzender des Stadtjugendrings. Gerade wenn es um Zuschüsse und den Jugendschutz gehe, sei das Jugendbüro eine Andockstelle für viele Vereine. „In Pirmasens geht nichts ohne persönliche Kontakte“, sagt Fuhrmann weiter.

Bath will in den Vorstand des Stadtjugendrings

Bath will gerade kleinen Vereinen bei dem Neustart nach der Pandemie helfen. „Bei einigen Vereinen sind wir nicht einmal mehr sicher, ob sie noch existieren“, ergänzt Fuhrmann. Deshalb will Bath in den kommenden Wochen zunächst eine Bestandsaufnahme der verbliebenen Mitglieder machen. Ein weiteres Ziel des 28-Jährigen sei es, den Altersdurchschnitt im Stadtjugendring zu senken, „denn langfristig brauchen wir Nachwuchs“.

Bath will bei der Mitgliederversammlung am 14. Juli Vorstandsmitglied im Stadtjugendring werden. Für den dreiköpfigen Vorstand kandidieren neben Bath auch der amtierende Vorsitzende Fuhrmann und Sabine Schön vom Förderverein des Stadtjugendrings.

In seinem Büro in der Marienstraße ist Bath montags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr. Seine Stelle ist befristet bis Ende 2024.