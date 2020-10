Joshua Müller aus Busenberg ist Direktkandidat der Linken im Wahlkreis 48 (Pirmasens) für die Landtagswahl im nächsten Jahr. Die Wahlkreisversammlung nominierte den 21-Jährigen am Donnerstagabend in Pirmasens mit 12 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Müller studiert Politikwissenschaft und Geschichte in Mannheim.