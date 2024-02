Pirmasens könnte sich vorstellen, 2032 die Landesgartenschau auszurichten. Das hat die Stadtverwaltung dem Wirtschaftsministerium in Mainz mitgeteilt. Ob es wirklich so weit kommen wird, steht jedoch in den Sternen.

2027 findet die nächste Landesgartenschau in Neustadt statt. Während die Vorbereitungen für die Veranstaltung dort auf Hochtouren laufen, suchen die Verantwortlichen in der Landeshauptstadt schon nach einem Ausrichter für die Folgeveranstaltung im Jahr 2032.

Nachdem alle Kommunen im Land ein entsprechendes Schreiben bekommen haben, hat die Stadt Pirmasens grundsätzliches Interesse an der Ausrichtung der Landesgartenschau signalisiert. Laut Wirtschaftsministerium haben das zudem sechs weitere Kommunen getan: Bad Kreuznach, Bendorf, Betzdorf, Kaiserslautern, Montabaur und Saarburg.

