Ein musikalisches Vergnügen bot das Duo Daniel und Kai Schreiber am Sonntag in der Pirmasenser Johanneskirche. Der Liederreigen „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ kam sehr gut beim Publikum an. Die Mischung der Werke war besonders. Und die gedruckten Programme reichten nicht für alle.

Vogelstimmen und rauschende Bäche wechselten sich mit Wanderliedern und geistlichen Lobgesängen ab. Ein einstündiger musikalischer Genuss war es, den der Tenor Daniel Schreiber und