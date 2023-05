Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im vergangenen Jahr warf die Kampfgemeinschaft von VfL Rodalben und AC Kindsbach das Handtuch und meldete ihr Team aus der Gewichtheber-Regionalliga ab. Nun gibt es einen Neuanfang.

Die Westpfälzer gehen in der neuen Saison von 8. Oktober bis 25. März gezwungenermaßen nicht mehr in der Regionalliga, sondern eine Etage tiefer in der Oberliga auf die Bühne. „Der Wiedereinstieg