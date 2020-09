„Kerb aus des Doos“ heißt das Motto der Kerwe in Geiselberg. Gefeiert wird sie am Sonntag. Die Kerwe-Redder seien sich einig gewesen, sagt Bürgermeisterin Marika Vatter, dass die Geiselberger Kerwe auch im Corona-Jahr nicht sang- und klanglos ad acta gelegt wird. So entstand die Idee für: „Mer redden die Kerb 2020 à la Corona – das mol aus de Doos“. Bedeutet: Die Kerwerede wurde aufgezeichnet und geht am Sonntag um 14.11 Uhr online, kommt also aus der Dose – besser gesagt, dem Computer. Kombiniert wird die „Kerb aus de Doos“ mit der „Kerb aus de Dasch“: einer Kerwetasche, deren Inhalt eine Überraschung ist. In jedem Fall was zu trinken und die Kerweredd zum Lesen. Mehr wird nicht verraten. Bestellt werden kann die Tasche per E-Mail oder telefonisch: 06307/993043. Auch die Geiselberger Fußballer haben Grund zur Freude: Die Kerwespiele aller Mannschaften können am Sonntag unter Einhaltung der Corona-Auflagen ausgetragen werden.