Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie überall im Land: Auch im Pirmasenser Impfzentrum ist weniger los als noch vor Wochen. Gekündigt wurde niemand, doch schrauben Stadt und Landkreis an den Öffnungszeiten: Ab nächster Woche ist vorerst wochenends und freitags geschlossen.

Am Montag dieser Woche setzte das medizinische Personal im Impfzentrum 348 Corona-Impfungen, am Dienstag waren es 330, am Freitag sollen es 185 sein. Für die komplette Woche sind laut städtischer