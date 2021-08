Die Spielgemeinschaft des ASV Schwanheim mit dem ASV Lug/Dimbach ist die älteste im Südwestdeutschen Fußball-Verband. Nun haben die beiden Vereine aus der VG Hauenstein im Jugendbereich einen neuen Partner.

Der SC Hauenstein und der ASV Lug/Schwanheim schließen sich ab der neuen Saison im Jugendbereich zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Die gilt – wie berichtet – für die Altersklassen B- bis G-Jugend, also von der U17 bis zur U7. der G- bis zur B-Jugend.

Der Grund für den Zusammenschluss ist Spielermangel in bestimmten Altersklassen auf beiden Seiten. Diese Spielgemeinschaft gab es, beschränkt auf wenige Altersklassen, schon mal vor über 20 Jahren. „Und das ist damals auch gut gelaufen“, sagt SCH-Sportvorstand Udo Memmer. Sein Vorstandskollege Christoph Keller merkt an: „Langfristig wird es nicht mehr anders gehen. Es sind einfach zu wenig Kinder.“

Bis zur abgelaufenen Runde bildete der ASV eine Spielgemeinschaft mit dem SV Völkersweiler. „Völkersweiler hat sich nun neu orientiert und eine Spielgemeinschaft mit den Nachbargemeinden Silz und Gossersweiler geschlossen. Dadurch haben nun auch wir Spielermangel“, erklärt Lugs Vorsitzender Winfried Schäfer. Bei den D-Junioren verfügt der ASV nur über wenige Spieler und profitiert damit sehr vom Zusammenschluss mit Hauenstein. Umgekehrt hat der SCH nur fünf C-Jugendliche, die nun in Lug mit den gerade in die Landesliga aufgestiegenen Gleichaltrigen des ASV trainieren. Damit gibt es genug Akteure, um zwei U15-Mannschaften an den Start zu bringen.

Je zwei Teams in U17 und U15

Zwei Teams sind es auch bei den B-Junioren. Die B1 wird in der Landesliga Westpfalz antreten, die B2 ist der Kreisklasse Südpfalz zugeordnet. Die Pässe verbleiben beim jeweiligen Heimatverein. Von D- bis G-Jugend gibt es jeweils ein Team. Robert Weber ist Trainer von gleich drei Mannschaften (B2, C1 und C2).

Bei den A-Junioren hat der SCH eine Spielgemeinschaft mit dem FC Fehrbach und zwei Teams in der Verbands- und Landesliga, die U19 des ASV spielt in der Landesliga Vorderpfalz.

Die Jugendspieler sollen in der Breite und natürlich in der Spitze gefördert werden. Darüber sind sich die Beteiligten einig. „Es ist wichtig, dass wir eine gute Ausbildung liefern, da wir in Zukunft noch mehr unsere Jugendspieler in die erste Mannschaft integrieren wollen. Zudem versuchen wir, auch unsere Trainer in der Verbandssportschule in Edenkoben fortbilden zu lassen und wollen das auch finanziell tragen“, führt Memmer aus.

Wandermarathon und Integration

Aber nicht nur der Sport soll im Vordergrund stehen. „Wir wollen mehr bieten als Fußball. Wir wollen unsere Kinder stark machen und Aktionen neben dem Sport anbieten“, erklärt Schäfer. Dazu gehören auch Präventionsveranstaltungen zu den Themen Alkohol und Drogen oder mal ein Wandermarathon von Johanniskreuz oder vom Luitpoldsturm nach Lug oder Hauenstein. „Es ist nicht nur die Bewegung, die die Kinder brauchen. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist auch für ausländische Kinder die einfachste Möglichkeit, sich zu integrieren“, fügt der Hauensteiner Keller an.

Die organisatorischen Fäden der Jugend-Spielgemeinschaft laufen bei Schäfer (Lug) und Memmer (Hauenstein) zusammen.