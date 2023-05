Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ihr 40. Jubiläum feiert die Arbeitsgemeinschaft (AGZ) Jugendzahnpflege Pirmasens-Zweibrücken am 11. Mai. In Verbindung damit steht der rheinland-pfälzische Jugendzahnpflegetag, zu dem 240 Vorschulkinder samt Betreuer ins Dynamikum in Pirmasens eingeladen sind.

1982 hat der promovierte Zahnarzt Helmut Stein aus Clausen mit Gleichgesinnten die regionale Arbeitsgemeinschaft gegründet; zwei Jahre später die LAGZ, die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege.