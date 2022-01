Die Booster-Kampagne hat Wirkung gezeigt, in der Westpfalz geht der Bedarf an Impfungen gegen das Coronavirus zurück. Deshalb schließt das Impfzentrum in Waldfischbach-Burgalben. Noch zwei Termine gibt es: Am Samstag, 22. Januar, und am Samstag, 29. Januar.

Geimpft wird ohne Termin am 22. Januar zwischen 8.15 und 11.45 Uhr und am 29. Januar zwischen 10 und 12 Uhr in der Bruchwiesenhalle. Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna. Mitzubringen sind der Impf- und der Personalausweis, sowie die Krankenkassenkarte.

Anfang Dezember, als Delta die vorherrschende Corona-Variante und der Bedarf an Impfungen, unter anderem an den Booster-Impfungen sehr hoch war, war das Impfzentrum eingerichtet worden. Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD) hatte das Impfen als eine der wichtigsten Aufgaben zu diesem Zeitpunkt gesehen und die Verbandsgemeinde stellte unbürokratisch die Sporthalle dafür zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Versorgungszentrum, den Ärzten Wolfgang Leidecker und Axel Schneider wurde so ein wichtiges Impfangebot geschaffen. Die richtige Entscheidung, waren sich die Beteiligten einig und haben vereinbart, das Impfzentrum zu reaktivieren, sollte die Pandemielage wieder ein verstärktes Impfangebot erfordern.