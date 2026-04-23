Es gibt immer mehr Spielgemeinschaften im südwestpfälzischen Amateurfußball. Ein Dorf auf der Hackmesserseite trotzt dem Trend und hat weiter zwei Fußballvereine.

Die jüngste Fußball-Ehe schlossen im Wasgau die Sportfreunde Bundenthal und der FC Fischbach, die vor wenigen Jahren noch eigenständig jeweils zwei, also insgesamt vier Mannschaften gestellt hatten. Ebenfalls ab kommender Saison stemmen Ex-Verbandsligist SG Bruchweiler und der SC Busenberg ihre Zukunft mit gebündelten Kräften und bilden zwei gemeinsame Teams. Weitere Beispiele von Spielgemeinschaften im Fußballkreis Pirmasens Zweibrücken: SG Waldfischbach und SV Burgalben, TuS Rimschweiler und VB Zweibrücken, FC Knopp und SV Wiesbach, TuS Maßweiler und SV Höhmühlbach, SC und TV Hauenstein, TuS Heltersberg und FV Geiselberg, SC Weselberg und FV Linden, Rot-Weiß Kröppen und SV Vinningen, FC Höhfröschen und SG Rieschweiler, TuS Schmalenberg und TSG Trippstadt sowie SG Harsberg-Schauerberg und FC Queidersbach. Die Liste der Vereine, die in den vergangenen 20 Jahren ganz die Segel streichen mussten, ist noch länger. Die jüngsten prominenten Beispiele sind hier der einstige DFB-Pokal-Teilnehmer SG Pirmasens und Landesliga-Gründungsmitglied VfB Pirmasens.

Und doch gibt es sie, die kleinen Vereine, die sich prächtig auch ohne Partner schlagen. Ganz vorne gilt es hier den SV Blau-Weiß vom knapp 400 Bewohner zählenden Hochstellerhof zu nennen. „Wir haben das Glück, dass trotz unserer geringen Einwohnerzahl noch acht Spieler unserer Mannschaft auf dem Hochstellerhof heimisch sind“, erklärt Yannick Drews. Er ist in dem Ortsteil von Trulben, dessen Sportverein seinerseits zwei Teams in A- und C-Klasse hat, nicht nur Spielertrainer, sondern auch Motivator und Antreiber. Liegt wohl bei den Drews in der Familie, denn Papa Reiner ist seit 42 Jahren im Ausschuss des SV Hochstellerhof und führt diesen seit 30 Jahren an. Auch seine Tochter engagiert sich beim SVH. Es sei schlicht „der enorme Wohlfühlfaktor“, der den „Miniclub“ auf der Hackmesserseite so stabil dastehen lässt.

Familiäre Atmosphäre: Wir-Gefühl beim „Hogschl“

Mal A-Klasse, mal B-Klasse, kurz mal Bezirksliga, fast nie C-Klasse – in diesen Regionen kickt „de Hogschl“. Papa Drews: „Fakt ist, dass sich die sogenannten Auswärtigen bei uns wohlfühlen, sich mit dem Verein identifizieren und dadurch eine familiäre Atmosphäre entsteht. Zu den Heimspielen kommen die Eltern, Großeltern, Geschwister und andere Verwandte. Das stärkt das Wir-Gefühl.“ Die SVH-Spieler verbringen auch außerhalb des Fußballplatzes viel Zeit miteinander, gehen gemeinsam wandern, schauen sich zusammen Spiele des FK Pirmasens oder des 1. FC Kaiserslautern an, werden nach den Spielen kulinarisch verwöhnt, sind bestens einheitlich eingekleidet. Und sie sind bei Arbeitseinsätzen wie selbstverständlich vor Ort: Ständig arbeitet der SVH an seinem Sportheim, der Verein investierte viel Geld in neue Umkleideräume, Duschen und Photovoltaik, zuletzt in Fenster und Türen sowie in die Sanierung des Rasenspielfelds. „Dafür sind allerdings auch rund zehn Events nötig, mit denen die Finanzen aufgebessert werden“, weiß Drews, dass das Standing des SVH „kein Selbstläufer“ ist. Drews: „Wer weiß, wie lange das noch so geht. Wir genießen einfach den Moment.“

Dass man auch in einer Spielgemeinschaft glücklich sein kann, erzählt beispielsweise Max Fuchs, der Vorsitzende der SG Harsberg-Schauerberg, die seit Beginn der laufenden Saison Hand in Hand mit dem FC Queidersbach durch die Runde marschiert. Einmal pro Woche wird in Harsberg trainiert – wenn die Lichtverhältnisse dies zulassen, weil Harsberg nicht über Flutlicht verfügt –, „und wir haben fünf Heimspiele der ersten und fünf Heimspiele der zweiten Mannschaft bei uns“, erzählt der damit sehr zufriedene Fuchs. Schließlich zähle Harsberg, ein Ortsteil von Weselberg, nur knapp 300 Einwohner, die SG Harsberg-Schauerberg immerhin 170 Mitglieder. Fuchs: „Das passt so.“

Mittwochspiele

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West:

TuS Winzeln - SV Hochstellerhof 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Erhan Güngörmüs (25.), 1:1 Sultan Tukras (30.), 2:1 Kay Schlayer (44.), 2:2 Elias Bourgun (70.)

Tabellenspitze: 1. Stambach 25 Spiele/64 Punkte, 2. Großsteinhausen 24/63, 3. Knopp/Wiesbach 24/59, 4. Ixheim 24/55, 5. Hochstellerhof 25/54

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost:

SC Busenberg - SG Bruchweiler 3:0 (1:0). Tore: Marcel Funk, Marvin Kohl, Philipp Wendel - Zuschauer: 144

TuS/ DJK Pirmasens - TV/ SC Hauenstein II 0:4 (0:2). Tore: Mohamed El-Ekaoui (2), Marco Mengert, Leon Weissler

Tabellenspitze: 1. SpVgg Waldfischbach-Burgalben 25 Spiele/62 Punkte, 2. FV Münchweiler 25/59, 3. SC Busenberg 24/55

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost:

FC Dahn - FC Fehrbach II 6:0 (2:0). Daniel Breiner (2), Manuel Domzol (2), Meseref Habtom (2).

Wochenendspiele

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken: Rieschweiler II - Rimschweiler/VB Zweibrücken (Sonntag, 13.15 Uhr), FK Petersberg - SV Martinshöhe, SG Maßweiler/Höhmühlbach - TV Althornbach, FC Fehrbach - SV Hermersberg II, TuS Erfweiler - FK Clausen, SV Trulben - SG Heltersberg/Geiselberg (alle So., 15 Uhr), SG Weselberg/Linden - TSC Zweibrücken II, SV Lemberg - SVN Zweibrücken (beide So., 15.15 Uhr)

A-Klasse Südpfalz: u.a. SV Minfeld - ASV Lug/Schwanheim (Sonntag, 15 Uhr) B-Klasse PS/ZW Ost: SV Lemberg II - FC Rodalben II (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Erlenbrunn - TuS Rumbach, SC Busenberg - SV Hinterweidenthal II, FC Merzalben - SpVgg Waldfischbach-Burgalben, FC Fischbach - RW Pirmasens, FV Münchweiler - TV/SC Hauenstein II, SV Ruhbank - TuS Leimen, TuS/DJK Pirmasens - SG Bruchweiler (alle So., 15 Uhr), Rumbach - Busenberg (Dienstag, 19.15 Uhr)

B-Klasse PS/ZW West: SV Hornbach - SV Obersimten, SV Hochstellerhof - SV Martinshöhe II, TuS Winzeln - SC Stambach, SV Ixheim - SV Gersbach, FC Höheischweiler - SV Großsteinhausen, SSV Höheinöd - SG Knopp/Wiesbach, SV Bottenbach - Hilster SV, SV Battweiler II - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II (alle Sonntag, 15 Uhr)

B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd: Olsbrücken - Trippstadt/Schmalenberg II ( Sonntag, 15 Uhr)

C-Klasse PS/ZW Ost: SV Erlenbrunn II - SpVgg Ludwigswinkel (Freitag, 19.30 Uhr), SV Erlenbrunn II - TuS Rumbach II, FC Fehrbach II - FC Hengsberg (beide Sonntag, 12.45 Uhr), SV 53 Rodalben - SG Bruchweiler/Busenberg II, FC Ruppertsweiler - SpVgg Ludwigswinkel, Pirmasenser SV - SG Kröppen/ Vinningen, FC Dahn - SG Heltersberg/Geiselberg II (alle So., 15 Uhr) C-Klasse PS/ZW West: FK Petersberg II - Palatia Contwig II (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Ixheim II - SG Maßweiler/Höhmühlbach II (So., 13 Uhr), TSG Mittelbach - SVN Zweibrücken II, SG Thaleischweiler - Höhfröschen/Rieschweiler III, FC Kleinsteinhausen - SV Großsteinhausen II, TuS Wattweiler - SG Knopp/Wiesbach II (alle So., 15 Uhr), Höhfröschen/Rieschweiler III - Knopp/Wiesbach II (Dienstag, 19 Uhr)

C-Klasse Südpfalz Mitte: u. a. SV Minfeld II - ASV Lug/Schwanheim II ( Sonntag, 13 Uhr) C-Klasse Südpfalz West: u. a. TSV Wilgartswiesen - SF Dierbach ( Sonntag, 15 Uhr).