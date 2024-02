Die Zusammenarbeit zwischen deutscher und französischer Polizei war schon mal besser. Die Pirmasenser Inspektionsleiterin Jacqueline Schröder sieht darin aber kein akutes Problem. Das hat einen Grund.

Das Traditionsunternehmen Kennel & Schmenger will nicht weniger sein als der Porsche unter den Schuhherstellern. Im vergangenen Jahr wurde deshalb die Produktion komplett überarbeitet und saniert. Die RHEINPFALZ hat sich umgeschaut.

Das „Muster“ ist schon zu sehen: Das Fashion Outlet Zweibrücken verwandelt einen Streifen entlang der Front durchgängig in parkähnliches Grün, mit Pflanzbeeten und geschwungenen Bänken. Auch das gastronomische Angebot wird 2024 ergänzt.

Zuerst habe er die kinder- und jugendpornografischen Bilder aus Neugierde betrachtet, dann aber Ekel empfunden, sagte ein 55 Jahre alte Angeklagter vor dem Schöffengericht. Mehr als 500 solcher Aufnahmen hatte er auf seinem Mobiltelefon gespeichert – dafür wurde er nun verurteilt. Ins Gefängnis muss er aber nicht.

Kleine Ursache mit großer Wirkung: Ein brennender Handyakku in der Rodalber Straße hatte Montag einen Vollalarm der Pirmasenser Feuerwehr zur Folge.

Zerstrittene Nachbarn, Hausfriedensbruch, ein Wasserschlauch und fünf tote Mehlschwalbenküken: Darum ging es am Montag in einem Strafverfahren vor dem Pirmasenser Amtsgericht.

Bekommt Hermersberg eine Dorf-App? Mit dieser Frage befasst sich der Gemeinderat. Bereits zu Jahresbeginn hatte die Gemeinde einen jungen App-Entwickler eingeladen, der interessierten Rats- und Vereinsmitgliedern seine App vorstellte.

Zahlreiche Weißstörche sind schon zurückgekehrt. Auf dem Kirschbacherhof und am Ortsrand von Althornbach gibt es deswegen zahlreiche amouröse Begrüßungsrituale.

Der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Pirmasens-Land, Philipp Andreas, ist Spitzenkandidat der Partei für die Wahl des Verbandsgemeinderates am 9. Juni. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag in Obersimten wurde der Hilster Bürgermeister einstimmig gewählt.

Einst ein Internat, dann ein Studentenwohnheim, beherbergt das Melanchthonheim in Zweibrücken heute sozial schwache Menschen. Dieter Oberkircher ist der Vorsitzende des Melanchthonvereins, der die Geschicke des Hauses lenkt. Das ist nicht immer leicht.