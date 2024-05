In einer Demokratie sei es wichtig, dass der Wähler tatsächlich eine Wahl hat, sagt Jürgen Schmalenberger. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereines Waldfischbach-Burgalben hat sich deshalb entschieden, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.

„Die Menschen in Waldfischbach-Burgalben sollen eine Wahlmöglichkeit haben“, sagt der Papa zweier Jungs, der sich die Kandidatur reiflich überlegt hat. Der Schreinermeister, der zugleich Holz- und Betriebstechniker ist, ist offiziell im Ruhestand, arbeitet aber noch vier Tage pro Woche als leitender Angestellter beim zweitgrößten Hersteller von Bürotrennwänden. Das in über 35 Jahren erworbene Fachwissen Schmalenbergers wollte der Betrieb unbedingt im Unternehmen halten.

Der 64-Jährige, der im Gemeinderat SPD-Fraktionssprecher ist, ist auch auf Verbandsgemeindeebene in Ausschüssen tätig. Für ihn gibt es mehrere Punkte, die es schnellstmöglich anzugehen und umzusetzen gilt. Die Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sei enorm wichtig. Das habe man schon Zeit liegen lassen, in der man effektiv hätte Strom und damit Geld sparen können, sagt Schmalenberger.

„Dranbleiben und vorausschauend planen“

Beim Straßenausbau seien nun zwar einige Projekte angeschoben, aber auch das habe gedauert und der schlechte Zustand vieler Straßen sei ein großes Problem. Hier gelte es – wissend, dass es dauert, bis eine Straße saniert wird –, konsequent an der Aufgabe dranzubleiben und so vorausschauend wie möglich zu planen. Auch um die Belastung der Bürger über die wiederkehrenden Beiträge immer in einem erträglichen Rahmen halten zu können. Auch das Problem der Kindergärten im Ort, das auch die Hortplätze betreffe, die für die Familien wichtig seien, müsse gelöst werden, sagt Schmalenberger.