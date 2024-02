Der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Pirmasens-Land, Philipp Andreas, ist Spitzenkandidat der Partei für die Wahl des Verbandsgemeinderates am 9. Juni. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag in Obersimten wurde der Hilster Bürgermeister einstimmig gewählt.

Ein paar bekannte Namen fehlen auf der Kandidatenliste der CDU für den Verbandsgemeinderat. So treten die beiden Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Thomas Iraschko (Eppenbrunn) und Jürgen Noll (Trulben) nicht mehr an. „Beide wollten nicht mehr antreten, nachdem sie seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik aktiv waren“, sagte der Gemeindeverbandsvorsitzende Philipp Andreas im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Ziel der CDU bei der Kommunalwahl am 9. Juni sei es, „die stärkste Fraktion zu werden. Wir wollen unserem Verbandsbürgermeister Klaus Weber eine stabile Mehrheit im Rat bieten“, nannte Andreas das Ziel. Derzeit stellt die CDU elf der 28 Ratsmitglieder. Im Rat vertreten sind außerdem die SPD (zehn Sitze), die FWG (fünf) und die FDP (zwei). Bei der Mitgliederversammlung sprach die Europaabgeordnete und Bezirksvorsitzende Christine Schneider, Bürgermeister Klaus Weber berichtete aus der VG

CDU-Kandidaten

1. Philipp Andreas (Hilst), 2. Steffen Schehrer (Trulben), 3. Ralf Oestreicher (Eppenbrunn), 4. Nicole Wagner (Vinningen), 5. Bernd Gehringer (Obersimten), 6. Herbert Heid (Ruppertsweiler), 7. Wolfgang Rott (Schweix), 8. Beate Schnur (Bottenbach), 9. Nico Faul (Trulben), 10. Manuela Rinke (Eppenbrunn), 11. Willy Diemert (Vinningen), 12. Thorsten Höh (Obersimten), 13. Thomas Fuchs (Trulben), 14. Marco Velten (Eppenbrunn), 15. Maurice Müller (Vinningen), 16. Michael Heravi (Obersimten), 17. Timo Zander (Bottenbach), 18. Carlo Linn (Trulben), 19. Thomas Heinemann (Eppenbrunn), 20. Maximilian Laub (Vinningen), 21. Eleonore Huber (Obersimten), 22. Yves Wehner (Trulben), 23. Marc Kelsch (Eppenbrunn), 24. Jürgen Laub (Vinningen), 25. Hartmut Hofmann (Obersimten), 26. Werner Hunkler (Trulben), 27. Christian Gerlein (Vinningen), 28. Jonas Heinemann (Eppenbrunn), 29. Patrick Adrian (Trulben), 30. Silke Rinck (Obersimten).