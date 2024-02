Zerstrittene Nachbarn, Hausfriedensbruch, ein Wasserschlauch und fünf tote Mehlschwalbenküken: Darum ging es am Montag in einem Strafverfahren vor dem Pirmasenser Amtsgericht.

Der Angeklagte, ein 41-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, soll im Mai 2023 trotz Hausverbots das Grundstück seines Nachbarn betreten und mit einem Gartenschlauch auf Mehlschwalbennester unter dem Dach des Nachbarn gespritzt haben. Wenige Wochen später sollen bei einer gleichen Aktion Mehlschwalbenküken aus dem Nest gefallen sein. Die Polizei soll fünf tote Küken auf dem Boden gezählt haben. Gegen einen Strafbefehl über 1800 Euro (60 Tagessätze à 30 Euro) hatte der Mann Einspruch eingelegt. Deshalb gab es am Montag eine mündliche Verhandlung vor dem Amtsgericht.

Schwalbennester gar nicht zu erreichen?

Der 41-Jährige, der sich als aktiver Naturschützer bezeichnete, räumte den Hausfriedensbruch ein. Einen Verstoß gegen den Naturschutz bestritt er aber entschieden. Zwischen ihm und dem besagten Nachbarn gebe es seit langem Streit. Der Nachbar habe Spielzeug seines Sohnes mitgenommen. Das habe er mit einem Wasserschlauch vom oberen Fenster des Hauses des Mannes heruntergespritzt. Aber dessen Haus stehe auf einer Anhöhe. Zwölf Meter hochspritzen bis zu den Schwalbennestern könne man nicht, war er sich sicher.

Im vergangenen November sei in einem Schlichtungsverfahren vor dem Schiedsmann der Verbandsgemeinde eigentlich alles geregelt worden, fügte der Angeklagte an. Aber der Nachbar habe wieder Kameras aufgestellt und beleidige Besucher. Der sei ein Einzelgänger. „Ich will meine Ruh’“, verdeutlichte der 41-Jährige, dass er künftigem Streit aus dem Weg gehen wolle.

Sein Mandant dürfe in seinem Beruf keinen Eintrag im Strafregister haben, erläuterte sein Verteidiger das Ziel des Einspruchs. Mit Zustimmung des Staatsanwalts und des Angeklagten stellte das Amtsgericht das Strafverfahren gegen den 41-Jährigen vorläufig ein. Wenn er 800 Euro an den Pakt für Pirmasens gezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt.