Am Dienstag zogen mehrere Gewitter über die Südwestpfalz. Ein Blitz schlug am Dienstagnachmittag in ein Haus in Saalstadt ein, wie die Polizei informierte. Dabei wurde nicht nur die Fassadendämmung beschädigt, auch die Hauselektrik wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Menschen sind nicht verletzt worden. Die Feuerwehren aus den umliegenden Orten waren im Einsatz, am Haus entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 100.000 Euro.