Ein paar Klatscher, einige Raketen, trotziger Fan-Gesang: So recht wussten die 7000 Zuschauer beim Public Viewing auf dem Stiftsplatz nicht, was sie mit der knappen 0:1-Niederlage des FCK im Pokalfinale am Samstag anfangen sollten. Ein Gefühl zwischen Enttäuschung und Stolz.

„Kaisers – lautern!“ Je gut 30 FCK-Anhänger machten bereits vor 16 Uhr an den beiden Eingängen zum Stiftsplatz lautstark auf sich aufmerksam, während auf dem Platz noch Bierwagen