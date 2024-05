Am Samstagabend dominierten in der Kaiserslauterer Innenstadt die Farben Rot und Weiß. Rund 7000 Menschen verfolgten beim Public Viewing auf dem Stiftsplatz gemeinsam das DFB-Pokal-Finale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen im Berliner Olympia-Stadion. Tausende weitere FCK-Fans fieberten in den Gaststätten der Altstadt mit den Roten Teufeln mit. Obwohl das Team von Trainer Friedhelm Funkel die große Pokalsensation knapp verpasste, hielt sich die Enttäuschung in Kaiserslautern in Grenzen. Zu sehr freuten sich die Fans über das erste Pokalfinale seit 2003 und den Klassenerhalt in Liga zwei. Bereits am Sonntagnachmittag wird sich der Stiftsplatz abermals mit 7000 FCK-Anhängern füllen. Nach ihrer Rückkehr aus Berlin wird die Mannschaft dort mit den Fans zusammen feiern.

