Am Mittwochmorgen gegen 4.40 Uhr wurden einige Fischbacher durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Bislang Unbekannte hatten in der gemeinsamen SB-Filiale der Sparkasse Südwestpfalz und der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau in der Bitscher Straße einen Sprengsatz gezündet, um den Geldautomaten aufzubrechen. Seit dem frühen Morgen ist die Kriminalpolizei vor Ort, den ganzen Vormittag über untersuchten Kriminaltechniker den Tatort. Die Freifläche zum Wolfsägerweg hin ist übersät mit Glassplittern der zerborstenen Scheiben, die Bäckerei im Gebäude ist geschlossen, der Parkplatz daneben abgesperrt. Die Polizei sprach in einer ersten Pressemitteilung am frühen Morgen von erheblichem Sachschaden. Wie die Polizei am Mittag informierte, stieß eine Zeugin kurz vor der Sprengung auf die maskierten Täter, die mit osteuropäischem Akzent gesprochen hätten. Die Unbekannten bedrohten die Frau, die sich in Sicherheit brachte und die Polizei alarmierte. Die Polizei geht von mehreren Tätern und mindestens zwei Fluchtfahrzeugen, einem dunkelblauen BMW und einem silbergrauen SUV, aus. Entgegen der Erstmeldung soll der BMW kein Rüdesheimer Nummernschild gehabt haben, sondern ein Kennzeichen aus Prüm (PRÜ). Die Fahndung dauert an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0631 369-2620.

