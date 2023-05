Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was macht eigentlich ...? Jozef Raczek wurde 1988 als Ringer der ASV Pirmasens Deutscher Meister. Er kam aus Polen, wo er dreimal national die Nummer eins im griechisch-römischen Stil geworden war, in die Pfalz und blieb. Auch mit 62 ist er noch fit und trainiert – wenn Corona und Bandscheibe es zulassen – ab und zu beim AC Thaleischweiler mit.

Las Vegas gilt als Spielerparadies. Jozef Raczek erinnert sich noch wie heute an den Tag im Jahr 1977, an dem er am „einarmigen Banditen“ in der Wüstenstadt gespielt hat. Damals hat er