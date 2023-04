Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Innerhalb von 24 Stunden spielt der FKP zweimal gegen den 1. FC Kaiserslautern: am Mittwoch in der Oberliga gegen den FCK II, am Donnerstag gegen die Zweitliga-Profis. Wie es dazu kam.

Die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern standen beim FK Pirmasens im Wort. Sie hatten zugesagt, das im Sommer 2021 kurzfristig abgesagte Freundschaftsspiel ihrer Profitruppe beim FKP – Austragungsort