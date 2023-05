Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem „Hammerspiel“ beginnt die Rückrunde in der Männer-Bundesliga der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU): Nach sechswöchiger Pause trifft am Samstag um 13.15 Uhr Spitzenreiter Rapid Pirmasens in der ESV-Kegelhalle am Hauptbahnhof auf den punktgleichen Tabellendritten, den PSV Franken Neustadt.

Ein Match, das viele Fans des Kegelsports zu einem Besuch animieren sollte. Es findet allerdings wegen der Corona-Pandemie unter strengen 2G-plus-Regeln statt. Zuschauer sind nur im angrenzenden