Frankreich ist bei der Europawahl stark nach rechts gerutscht. Nicht so die Pirmasenser Partnerstadt Poissy, in der die Linken unter Jean-Luc Mélenchon die meisten Stimmen holten. Die Gruppierung „France Insoumise“ von Mélenchon (früher Linksfront genannt) bekam 20 Prozent in Poissy, landesweit zehn Prozent. Der landesweite Wahlgewinner „Rassemblement National“ von Marine Le Pen kam in Poissy auf nur 18 Prozent während in ganz Frankreich 31 Prozent für Le Pen votierten. Die Gruppe „Renaissance“ von Präsident Emmanuel Macron schaffte landesweit nur 15 Prozent, in Poissy waren es 17 Prozent. Die Union à gauche (Linksunion) kam in Poissy auf 15 Prozent. Die Konservativen schafften nur acht Prozent und die Ecologistes, also Grüne, kamen auf sechs Prozent. Die zweite rechtsextremistische Partei Frankreichs „Reconquête“ mit Marion Maréchal aus der Familie Le Pen schaffte fünf Prozent in Poissy.