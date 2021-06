Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) bessert am Dienstag und Mittwoch die Straße zwischen Steinalben und Hermersberg (L 473) aus. Während der Arbeiten ist die Strecke voll gesperrt, Busse müssen umgeleitet werden.

Der LBM wird auf dem Streckenbereich Fahrbahnschäden ausbessern. Für die Bauarbeiten wird die Landstraße L 473 voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die K 25 – Waldfischbach-Burgalben – B 270 nach Steinalben und in gegengesetzter Richtung. Aufgrund der Verkehrsbeeinträchtigungen ergeben sich Änderungen im Fahrplan der Buslinien 244 und 245 des Queichtal-Naheverkehrs. Diese beiden Linien waren am Montag vom Busfahrerstreik betroffen. Die Gewerkschaft Verdi blockierte das Busdepot in Pirmasens, sodass es zu Ausfällen und Verspätungen kam, wie QNV-Betriebsleiter Jan Demand mitteilte. Das kann auch in den kommenden Tagen der Fall sein.

Nicht alle Busse halten in Steinalben

Fahren die Busse, gibt es wegen der Bauarbeiten folgende Änderungen: Die Haltestellen Steinalben Ort (Ersatz Abzweig Bahnhofstraße) und Hermersberg Bahnhofstraße (Ersatz Kirche und Hauptstraße) können nicht bedient werden. Auf der Linie 245 (Pirmasens - Wallhalben) entfällt bei den Fahrten 201, 234 und 239 der Halt in Steinalben. Bei der Linie 244 (Waldfischbach - Linden) sind es die Fahrten 239, 202, 208, 206, 212, 222, 126, 132 und 125, die keinen Halt in Steinalben einlegen. Die Fahrten 235 und 239 befahren die Umleitungsstrecke, die Fahrt 137 wurde früher gelegt. Die Baustellenfahrpläne finden sich auf der Internetseite der QNV.