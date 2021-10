Die Geschäftsführung der drei Speditionsunternehmen der Fuhrmann-Gruppe – Spedition Fuhrmann GmbH & Co KG, SuP-Trans Transport- und Logistik-GmbH sowie die Immo-Sped Grundstücks- und Vermögensverwaltungs GmbH – hat nach eigener Mitteilung am Montag Insolvenzantrag gestellt. Die wirtschaftliche Entwicklung der Firmengruppe sei durch den Wegfall regionaler Kunden aus der Schuh-, Papier- und Automobilindustrie, massiven Einbrüchen der Verteilungsgeschäfte aus Südeuropa, speziell Portugal, Spanien und Italien, sowie durch die seit zwei Jahren anhaltende Corona-Pandemie weiter negativ verstärkt worden, so die Geschäftsführung. Die Zukunftsperspektive aufgrund der steigenden deutschen Maut- und Dieselpreisentwicklung, der Preisdruck durch osteuropäische Transportunternehmen sowie die Gesamtentwicklung im Speditions- und Logistikbereich sind für die Geschäftsführung weitere Gründe dieser Entscheidung. In der Firmengruppe sind zur Zeit noch 25 Mitarbeiter beschäftigt. Deren Lohn- und Gehaltsansprüche seien, so die Mitteilung, über das Insolvenzausfallgeld abgedeckt.