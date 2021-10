Eine 85-jährige Frau kam am Samstagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B270 zwischen Steinalben und Waldfischbach-Burgalben ums Leben. Zwei weitere Menschen mussten schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden.

Wie die Polizei berichtete, kam die 85-Jährige, die in Richtung Waldfischbach unterwegs war, kurz nach der Abfahrt Steinalben aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 60-Jährigen zusammen. Der Mann und seine 58-jährige Beifahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Arno Bohl, Sprecher der Feuerwehr Waldfischbach-Burgalben, berichtete, dass die Wehr bei der Alarmierung darüber informiert worden war, dass aus einem Auto Rauch aufsteige und mehrere Personen eingeklemmt worden seien. Sie forderte deshalb zur Unterstützung die Einheiten aus Steinalben, Heltersberg und Schmalenberg an. An der Einsatzstelle fanden die Helfer zwei frontal zusammengestoßene Autos mit zwei eingeklemmten und schwerstverletzten Personen vor, die ebenfalls eingeklemmte 85-Jährige sei bereits tot gewesen, so Bohl.

Mit vereinten Kräften und dem Einsatz mehrerer Rettungsscheren und hydraulischer Rettungsgeräte seien alle Personen aus ihren Fahrzeugen befreit worden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben war mit zehn Fahrzeugen und mehr als 30 Kräften im Einsatz.

Während des Einsatzes war die B270 voll gesperrt. Eine Umleitung wurde ausgeschildert, sodass es nur zu kleineren Verkehrsbehinderungen kam. Die total beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Straßenmeisterei reinigte die Unfallstelle. Gegen 15 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.