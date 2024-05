Für die neun katholischen Kirchengemeinden der Großpfarrei Heiliger Wendelinus Trulben wird der kommende Fronleichnamstag am Donnerstag, 30. Mai, zentral in Trulben gefeiert.

In der Stephanuskirche beginnt um 9.30 Uhr das Hochamt unter Beteiligung der diesjährigen Kommunionkinder aus allen Gemeinden. Danach zieht die Fronleichnamsprozession mit den Altären an der Lourdesgrotte auf dem Kirchengelände, der Zufahrt zum Anwesen Fuchs in der Schulstraße, dem Anwesen Dezember in der Rathausstraße sowie beim Kindergarten St. Stephanus in der Untergasse vorbei. Abschluss mit dem Te Deum und dem Schlusssegen ist in der Kirche.

Obwohl weder im Wendelinusboten, noch in den Gottesdiensten im Anschluss an die Prozession die weltliche Feier angekündigt wurde, brauchen die Teilnehmer nach Trulbens Gemeindeausschussvorsitzenden Jutta Penth auf diese nicht zu verzichten. Die sogenannte Reunion beginnt nach Prozessionsende im Pfarrheim Trulben und wird durch den Trulber Gemeindeausschuss ausgerichtet. Die Bevölkerung aus der Gesamtpfarrei ist zum Besuch eingeladen.