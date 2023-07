Die Junge Union Pirmasens freut sich über steigende Mitgliedzahlen. Dem Verband für junge CDU-Mitglieder gehören laut dem Vorsitzenden Jan Weimann mittlerweile 64 Personen an.

Im Vorjahr waren es Weimann zufolge noch 41. Mit einer Steigerung der Mitgliederzahl von 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sei der Kreisverband der Jungen Union landesweit Spitzenreiter im Mitgliederzuwachs. „Wir sind froh, dass wir junge Menschen vor Ort mit unserer Arbeit so erfolgreich ansprechen und für ein ehrenamtliches Engagement begeistern können“, sagt Weimann. Die Junge Union ist nach eigenen Angaben die größte politische Jugendorganisation der Welt. Die Junge Union in Pirmasens sei eine starke Stimme nicht nur in der Stadtpolitik, sondern auch in der städtischen Gesellschaft, sagt Weimann. Er zeigt sich davon überzeugt, dass sich der Wachstumskurs seines Kreisverbandes fortsetze. Mit der Entwicklung der Mitgliederzahlen hat die Pirmasenser JU laut Weimann mittlerweile mehr Mitglieder als die Verbände in den beiden pfälzischen Großstädten Kaiserslautern und Ludwigshafen.