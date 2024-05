Das Fernduell um Platz zwei in der Fußball-Verbandsliga – einer der Schauplätze war der Pirmasenser Sportpark Husterhöhe – nahm am Sonntag eine kuriose Wendung.

Der SC Idar-Oberstein steht schon länger als Meister und Direktaufsteiger in die Oberliga fest. Für Platz zwei kommen nur noch Viktoria Herxheim und Basara Mainz infrage. Punktgleich gingen diese beiden Teams in den letzten Spieltag. Herxheim gewann beim FK Pirmasens II mit 1:0 (1:0), die zeitgleich angesetzte Partie von Basara gegen Idar-Oberstein fiel bei schönstem Wetter aus. Schiedsrichter Lukas Nofts erklärte den Kunstrasen in Mainz, der wohl einige Löcher aufweist, für nicht bespielbar. Eventuell wird das Spiel am Dienstag nachgeholt. Gewinnt Basara, gibt es ein Entscheidungsspiel (womöglich am Donnerstag) um die Vizemeisterschaft, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde gegen die Zweiten aus dem Saarland und dem Rheinland berechtigt.

Elfter von 16 Teams

Die Herxheimer – mit dem Ex-Bundenthaler Björn Herzig zwischen den Pfosten – gingen in der 14. Minute in Führung. Raphael Gerlein köpfte nach einer guten Freistoßflanke des jungen Mathis Mankopf den entscheidenden Treffer. Eine Viertelstunde später haderten die Pirmasenser mit dem Schiedsrichter, der ihnen einen indirekten Freistoß im Strafraum und damit eine große Ausgleichschance verweigerte. In der zweiten Hälfte brachte Roman Schäfer nach Christopher Ludys Flanke den Ball in Top-Position nicht im Viktoria-Tor unter. Der FKP II beendet die Runde auf Rang elf mit 36 Punkten aus 30 Spielen.

Vor dem Anpfiff verabschiedete der FKP die Verbandsligaspieler Johannes Jubileum, Luca Hauk (zur SG Rieschweiler), Timo Landoll (zurück zum SC Weselberg), Roman Schäfer (zurück zum FK Petersberg), Maximilian Cölsch (Hilster SV), Moritz Jung, Sebastian Kuhnhardt, Roberto Bana und Edison Shala (alle noch ohne neuen Verein) sowie Co-Trainer Timo Sammel.

SO SPIELTEN SIE

FK Pirmasens II: Jeckel - Sesay (64. Wiktorski), Stuppy, Skorski, Dahler (68. Hauk) - Volberg, Jung, Jubileum (80. Kuhnhardt) - Lennart Vogt (68. Schäfer), Ludy, Scoular-Stajic (64. Zaara).