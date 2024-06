Unter dem Einfluss von Cannabis ist nach Angaben der Speyerer Polizei ein 28-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr in der Tullastraße angehalten worden. Wie die Beamten mitteilen, reagierte ein Urintest bei dem Mann positiv auf den Wirkstoff THC. Den Mann erwarte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, zudem habe er eine Blutprobe abgeben müssen. Selbst weiterfahren durfte er nicht: Die Autoschlüssel seien an eine fahrtüchtige Person übergeben worden. Da der Mann zudem nicht in Deutschland wohnhaft sei, behielten die Polizisten eine Sicherheitsleistung ein.