Fünf Spiele in 14 Tagen: Nachdem die beiden ausgefallenen Partien gegen Bayern Alzenau und Eintracht Stadtallendorf nun neu angesetzt sind, stehen dem FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga zwei harte Wochen bevor. Auf das Gastspiel am nächsten Samstag bei Kickers Offenbach folgen die Matches gegen Alzenau (Dienstag, 23. Februar, 19 Uhr), gegen Hessen Kassel (Samstag, 27. Februar, 14 Uhr), gegen Stadtallendorf (Dienstag, 2. März, 19 Uhr) und bei der TSG Hoffenheim II (Samstag, 6. März, 14 Uhr). Das auf den vorletzten Platz zurückgefallene Alzenau hat sich gerade von seinem Trainer Artur Lemm getrennt. Sein Nachfolger ist Fabian Bäcker (30), früher Bundesligaprofi bei Borussia Mönchengladbach. Der FKP belegt aktuell mit 25 Punkten aus 21 Spielen den 18. und damit fünftletzten Platz. Die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer hat allerdings nur zwei Zähler weniger als der FC Gießen auf Rang zwölf, der eine Partie mehr absolvierte.