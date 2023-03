Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 2003 hat der FK Pirmasens schon 20-mal in der Oberliga gegen den TuS Mechtersheim gespielt und dabei nur einmal verloren. Auch im 21. Duell am Freitagabend in dem Römerberger Ortsteil ist „die Klub“ favorisiert. Damals wie heute heißt der Trainer der Vorderpfälzer Ralf Gimmy, der auch mal einen späteren FKP-Coach in seinem Kader hatte.

2004 wurde der TuS Mechtersheim Meister der Verbandsliga und stieg zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Oberliga auf. Erster Gegner dort am 3. August 2004: der FK Pirmasens.